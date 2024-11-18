Юго-восток Азербайджана тряхнуло на 3,3

Небольшое землетрясение произошло сегодня ближе к вечеру в юго-восточной части Азербайджане. Местные жители этих природных толчков не ощутили.

Землетрясение был зарегистрировано сегодня приборами в Азербайджане. Подробности сообщает Республиканский центр сейсмологической службы, который действует при Национальной академии наук Азербайджана.

По информации сейсмологов, подземные толчки случились в юго-восточной части страны, а именно в Джалилабадском районе. Время сейсмособытия – 17.07 (местное, то есть 16.07 мск). Точное местонахождение эпицентра – на расстоянии 13 км к северу от станции Джалилабад.

Магнитуда землетрясения составила 3,3 балла. Очаг залегал на глубине 25 км.

В сообщении уточняется, что люди землетрясение не почувствовали, оно было лишь зарегистрировано приборами.