Вестник Кавказа

"Уральские авиалинии" и "Азимут" рассказали о рейсах в Израиль и Дубай

"Уральские авиалинии" и "Азимут" рассказали о рейсах в Израиль и Дубай
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские авиакомпании смягчают ограничения на полеты в Израиль и ОАЭ, введенные накануне по рекомендации Росавиации. "Уральские авиалинии" отказались от обходного маршрута, "Азимут" меняет расписание.

Авиаперевозчики России отменяют установленные в среду ограничения на рейсы в Тель-Авив и Дубай.

"Уральские авиалинии"

Авиакомпания "Уральские авиалинии" возвращается на прямые маршруты в Дубай, рассказали в ее пресс-службе.

Как пишет "Интерфакс", перевозчик уточнил, что ограничения изначально смягчила Росавиация, призвав все же к бдительности при полетах через иранское, израильское и иракское воздушное пространство.

Кроме того, ведомством установлен временной коридор, в который авиакомпании должны уложить свои рейсы. Так, сегодня это промежуток с девяти утра до семи вечера.

В "Уральских авиалиниях" уточнили, что их рейсы совершаются как раз в этом интервале.

Отметим, что обходной маршрут, который был задействован во время обратных рейсов из Дубая в Москву и Екатеринбург, увеличил время в пути более чем на три часа.

"Азимут"

Перевозчик "Азимут" будет снова совершать рейсы в Тель-Авив и Дубай, однако при этом изменится их расписание – так, чтобы не нарушать новый режим использования воздушного пространства Израиля, Ирака и Ирана.

Изменения коснутся полетов из Сочи в Тель-Авив, а также из Минвод в Дубай, и обратно. Подробности размещены на сайте авиакомпании.

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