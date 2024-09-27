Вестник Кавказа

Иран разрешил полеты гражданским авиалайнерам

Иран разрешил полеты гражданским авиалайнерам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран не стал продлевать запрет на выполнение пассажирских авиарейсов, введенный по стране с 1 октября – авиавласти страны сочли принятые меры достаточными для обеспечения безопасности полетов.

Авиавласти Ирана сняли все ограничения на полеты, введенные 1 октября после массированного ракетного удара по Израилю, сообщил сегодня представитель Организации гражданской авиации (ОГА) ИРИ Джафар Язарлоу.

"После того, как были обеспечены все условия для безопасных полетов, все ограничения были сняты, и авиакомпаниям разрешено осуществлять рейсы с 5:00 утра (4:30 мск)"

- Джафар Язарлоу

При этом авиавласти страны заверили пассажиров, что они могут быть совершенно уверены в своей безопасности, передает иранское информационное агентство IRNA. Также в ОГА страны заверили, что деньги пассажирам, чьи авиарейсы были отменены ранее, будут возвращены в полном объеме. 

Напомним, накануне авиавласти Ирана приняли решение пока на сутки, до утра четверга, отменить в стране выполнение всех авиарейсов из-за ситуации в регионе Ближнего Востока для обеспечения безопасности авиапассажиров. Запрет действовал до 5 часов утра четверга.

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