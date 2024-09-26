Иран временно отменяет все авиарейсы

Авиавласти Ирана приняли решение пока на сутки, до утра четверга, отменить в стране выполнение всех авиарейсов из-за ситуации в регионе Ближнего Востока для обеспечения безопасности авиапассажиров.

Все авиарейсы по всему Ирану отменены до утра четверга в связи с ситуацией в регионе Ближнего Востока, сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу.

"В целях сохранения безопасности полетов и с учетом ситуации в регионе, все авиарейсы по всей стране отменяются до 5 утра завтрашнего дня"

- заявление Организации гражданской авиации ИРИ

Главная и основная обязанность иранских авиаперевозчиков – обеспечение безопасности пассажиров воздушных судов, и эта задача будет неукоснительно выполняться, напомнил Язерлу, передает иранское информационное агентство Tasnim.