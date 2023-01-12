Вестник Кавказа

Несколько авиакомпаний отменили рейсы из Грузии в Израиль

Несколько авиакомпаний отменили рейсы из Грузии в Израиль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самолеты израильских авиакомпаний некоторое время не будут летать из Грузии в Тель-Авив. Причины такого решения не сообщаются.

Две израильские авиакомпании временно не будут выполнять рейсы из Грузии в Тель-Авив. Об этом рассказали в Тбилисском международном аэропорту.

Речь идет об авиаперевозчиках ARKIA и EI AI Israel Airlines.

Причины отмены рейсов не называются.

Напомним, накануне Иран атаковал Израиль сотнями ракет, в результате чего еврейское государства вынуждено было на некоторое время закрыть свое воздушное пространство.

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