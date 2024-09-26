Вестник Кавказа

Самолет из Сочи в Тель-Авив развернулся на подлете к Израилю

аэропорт
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
После атаки Ирана на Израиль экипаж самолета, летевшего из Сочи в Тель-Авив, сменил курс. Сейчас он летит к Кипру, где и совершит посадку.

Российские пилоты самолета из Сочи в Тель-Авив развернули воздушное судно из-за начавшейся ракетной атаки Ирана на Израиль.

«Рейс WZ 4311 авиакомпании Red Wings вылетел из аэропорта Сочи в столицу Израиля в 17:30. Предполагалось, что самолет должен был совершить посадку в аэропорту Бен Гурион в 19:53»

– Телеграм-канал Mash

Отмечается, что сейчас борт держит курс на Кипр, где и совершит посадку.

 

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