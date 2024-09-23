Погода помешала самолету из Сочи сесть в Улан-Удэ

Самолет из Сочи в Улан-Удэ ушел на запасной аэродром в Иркутске. Причиной стали сложные метеоусловия.
Самолет, совершавший рейс – Сочи-Улан-Удэ был вынужден уйти на территорию запасной воздушно гавани в Иркутске. Причиной стала быстро ухудшавшаяся погода.
"В аэропорту Улан-Удэ введены ограничения видимости по метеоусловиям"
– Telegram-канал аэропорта "Байкал"
Впоследствии выяснилось, что в аэропорту Улан-Удэ были снят ограничения на прием самолетов и в скором времени пассажиры из Сочи влетят по месту назначения.