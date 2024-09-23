Вестник Кавказа

Погода помешала самолету из Сочи сесть в Улан-Удэ

Погода помешала самолету из Сочи сесть в Улан-Удэ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самолет из Сочи в Улан-Удэ ушел на запасной аэродром в Иркутске. Причиной стали сложные метеоусловия.

Самолет, совершавший рейс – Сочи-Улан-Удэ  был вынужден уйти на территорию запасной воздушно гавани в Иркутске. Причиной стала быстро ухудшавшаяся погода.

"В аэропорту Улан-Удэ введены ограничения видимости по метеоусловиям"

– Telegram-канал аэропорта "Байкал"

Впоследствии выяснилось, что в аэропорту Улан-Удэ  были снят ограничения на прием самолетов и в скором времени пассажиры из Сочи влетят по месту назначения.

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