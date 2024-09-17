Самолеты хотят запустить между Баку и Калугой

В расписании аэропорта "Калуга" могут появиться новые рейсы. Обсуждается возможность запуска авиарейсов в Баку самолетами компании "Азимут".

Из международного аэропорта "Калуга" планируется запустить два новых рейса - один в Дагестан, один в Азербайджан, рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Переговоры о расширении маршрутной сети ведутся властями региона и компанией "Азимут".

"Азимут" сейчас выполняет рейсы по пяти направлениям: Минеральные Воды, Сочи, Санкт-Петербург, Мурманск и Ереван. Обсудили планы по открытию двух дополнительных маршрутов в Баку и Махачкалу"

– Шапша

Таким образом, рейс в столицу Азербайджана может стать вторым международным в расписании "Азимута" из Калуги.