Вестник Кавказа

Самолеты хотят запустить между Баку и Калугой

Самолеты хотят запустить между Баку и Калугой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В расписании аэропорта "Калуга" могут появиться новые рейсы. Обсуждается возможность запуска авиарейсов в Баку самолетами компании "Азимут".

Из международного аэропорта "Калуга" планируется запустить два новых рейса - один в Дагестан, один в Азербайджан, рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Переговоры о расширении маршрутной сети ведутся властями региона и компанией "Азимут".

"Азимут" сейчас выполняет рейсы по пяти направлениям: Минеральные Воды, Сочи, Санкт-Петербург, Мурманск и Ереван. Обсудили планы по открытию двух дополнительных маршрутов в Баку и Махачкалу"

– Шапша

Таким образом, рейс в столицу Азербайджана может стать вторым международным в расписании "Азимута" из Калуги.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1315 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пилотов самолета пытались ослепить лазером под Владикавказом

Пилотов самолета пытались ослепить лазером под Владикавказом

Armenian Airlines открывает новый авиарейс Ереван-Волгоград-Ереван

Armenian Airlines открывает новый авиарейс Ереван-Волгоград-Ереван

Air Astana с октября снова будет летать в Лондон из Алматы без посадок

Air Astana с октября снова будет летать в Лондон из Алматы без посадок

AZAL приостановил полеты в Израиль

AZAL приостановил полеты в Израиль

Ставрополье участит полеты в Беларусь

Ставрополье участит полеты в Беларусь

Тбилиси и три города Европы объединит прямое авиасообщение

Тбилиси и три города Европы объединит прямое авиасообщение

Тбилиси и Лондон свяжет прямой рейс

Тбилиси и Лондон свяжет прямой рейс

Школьников Северной Осетии будут учить управлять беспилотниками

Школьников Северной Осетии будут учить управлять беспилотниками

Цены на авиабилеты все же будут снижаться

Цены на авиабилеты все же будут снижаться

Самые дешевые авиабилеты: куда россияне слетали летом дешевле 500 рублей

Самые дешевые авиабилеты: куда россияне слетали летом дешевле 500 рублей

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы