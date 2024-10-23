Москва, Эр-Рияд и Астана подтвердили решимость по сокращению нефтедобычи

Россия, Саудовская Аравия и Казахстан продолжают придерживаться точки зрения о необходимости строгого соблюдения соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти – позицию подтвердили ответственные за это направление представители трех стран.

Россия, Саудовская Аравия и Казахстан намерены продолжать следовать условиям соглашения ОПЕК+ об уменьшении объемов добычи нефти, передает Саудовское агентство печати.

О решимости выполнять достигнутую ранее договоренность заявили российский вице-премьер Александр Новак, глава саудовского Минэнерго Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд и руководитель казахстанского внешнеполитического ведомства Алмасадам Саткалиев. Представители Москвы, Эр-Рияда и Астаны провели встречу в Багдаде.

В ходе трехсторонних переговоров они поговорили о положении на мировом рынке нефти, обратили внимание на важность точного исполнения соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи "черного золота".

"Участники встречи подчеркнули важность сохранения стабильности и баланса мировых рынков нефти, отметив важную роль, которую играет в этом отношении группа ОПЕК+"

– саудовское издание

Кроме того, стороны заявили о большой роли, которую играет сотрудничество между странами-участницами ОПЕК+.