Вестник Кавказа

В Узбекистане планируют выпустить более 400 тыс автомобилей в следующем году

Автопробки в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Узбекистан продолжает оставаться одним из важнейших центров автомобильной индустрии в регионе. В этом году в республике сошли с конвейера более 300 тыс автомобилей, планируется довести выпуск до 450 тыс единиц.

В Узбекистане произвели более 330 тыс легковых автомобилей в 2024 году, экспорт автотранспорта принес республике почти полмиллиарда долларов. 

В 2025 году в стране планируют произвести 450 тыс автомобилей, экспорт должен составить около $700 млн. Отрасль также ожидают инвестиции на сумму свыше $300 млн. 

Одной из приоритетных целей автомобильной промышленности республики является локализация производства комплектующих. Заводы Узбекистана в ближайшие годы должны освоить выпуск 700 деталей, сейчас в республике производят почти 1,5 тыс комплектующих. 

В планах также развитие сегмента автомобилей с электрическим двигателем. Планируется довести выпуск электромобилей до 500 тыс единиц в течение нескольких лет.

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