"Динамо" из Махачкалы прошло дальше в Кубке России

"Динамо" Махачкала сыграл против "Сочи" в Кубке России. Победу в серии послематчевых пенальти одержала команда из Дагестана.

В Сочи состоялась встреча первого этапа ¼ этапа Пути регионов Кубка России по футболу. Местная одноименная команда принимала махачкалинское "Динамо".

Основное время завершилось со счетом 1:1. Благодаря голу Артура Шушеначева хозяева вышли вперед на 45-й минуте. Во второй половине игры Ян Джапо (70-я минута) восстановил равновесие.

Примечательно, что судья в начале встречи не засчитал гол махачкалинцев из-за офсайда. Кроме того, он удалил игрока "Сочи" Кирилла Суслова в конце встречи.

Победитель был выявлен в серии послематчевых пенальти. Усилиями вратаря Тимура Магомедова клуб из Дагестана выбил сочинцев и прошел во второй четвертьфинальный этап турнира.