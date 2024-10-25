"Динамо" Махачкала вырвало победу у "Оренбурга"

Махачкалинское "Динамо" одержало волевую победу над "Оренбургом" в домашнем матче чемпионата России по футболу. Победный мяч был забит за несколько минут до финального свистка.

В дагестанском Каспийске сегодня, 9 ноября, состоялся матч 15-го тура чемпионата России по футболу между махачкалинским "Динамо" и "Оренбургом". Встреча закончилась в пользу динамовцев со счетом 2:1.

Счет на 13-й минуте открыл нападающий гостей Саид Сахархизан. На 78-й минуте полузащитник хозяев Эгаш Касинтура восстановил статус-кво, а в компенсированное время нападающий Гамид Агаларов забил еще один мяч в ворота "Оренбурга", принеся своей команде победу.

Турнирная таблица

Победив "Оренбург", махачкалинское "Динамо" догнало по очкам "Пари НН", располагающийся на 9-й строчке чемпионата России. В активе обеих команд сейчас по 15 очков. "Оренбург" с 8 очками занимает последнее, 16-е место.