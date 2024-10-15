Вестник Кавказа

Какую валюту стоить брать с собой за рубеж? Ответ АТОР

Дирхам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В АТОР рекомендуют брать с собой за рубеж евро, юани и дирхамы. Там также напомнили, что в Турции перестали принимать доллары старого образца.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян посоветовал россиянам брать с собой за рубеж доллары нового образца или другую иностранную валюту.

Он напомнил, что ранее сообщалось, что пункты обмена валют в Анкаре и Стамбуле перестали принимать американские доллары "старого" образца

Напомним, СМИ сегодня сообщили, что пункты обмена валют в Стамбуле и Анкаре перестали принимать доллары США «старого» образца номиналом $50 и $100.

По мнению представителя АТОР, такая практика может распространиться и на другие города Турции. Причиной отказа может стать рост количества подделок.

Мурадян рекомендовал гражданам, которые собираются поехать за границу, брать доллары "нового" образца. При этом он призвал уточнять, какие купюры выдадут.

Кроме того, во избежание проблем, он посоветовал отправиться в путешествие с евро, юанями и дирхамами ОАЭ. Вице-президент добавил, что купюры есть в российских обменах валюты.

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