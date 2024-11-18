Вестник Кавказа

Авария из-за непогоды лишила света тысячи жителей Ставрополья

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© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Из-за налипания снега более 13 тыс жителей Ставрополья потеряли доступ к электричеству. Авария на сетях коснулась Предгорного и Кочубеевского района.

В Ставропольском крае свыше 13 тыс человек в 17 поселках остались без электроснабжения вследствие непогоды, передали в краевом Минпроме.

«В связи с ухудшениями погодных условий аварийные службы филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Ставропольэнерго" переведены в особый режим работы. В результате падения веток, а также налипания мокрого снега на линии электропередачи аварийное отключение затронуло 17 населенных пунктов»

- Минпром Ставропольского края

Населенные пункты, что затронула авария, находятся в двух районах Ставрополья – Кочубеевском и Предгорном. К устранению последствий происшествия приобщены все бригады энергетиков из «Ставропольэнерго», отметил глава министерства Иван Ковалев.

Сильные снегопады с дождями обрушились на весь регион Северного Кавказа, включая Ставрополье. Непогода продлится минимум до завтрашнего дня.

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