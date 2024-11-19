Вестник Кавказа

"Резиновый" дом с нелегалами раскрыли в Сочи

Адлер
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Фиктивная регистрация более десятка иностранцев всплыла на поверхность в Сочи. Дом, в котором якобы проживали 14 граждан других стран, располагался прямо в центре города.

Житель Сочи фиктивно "поселил" у себя 14 человек с гражданством других стран, о преступлении рассказали в пресс-службе УВД города-курорта.

Злоумышленник проживает в Центральном районе, а точнее в микрорайоне Макаренко. Мужчина 54 лет получил от 14 граждан других стран определенные суммы денег и зарегистрировал их всех на своей жилплощади. В действительности же они жили совсем в других местах, а по месту регистрации не появлялись.

В какой-то момент участковые проводили проверку иностранцев, которые приехали в Россию из стран ближнего зарубежья. Так они и обнаружили нелегалов.

Хозяин "резинового дома" стал фигурантом дела по статье 322 Уголовного кодекса. Теперь ему грозит до 3 лет тюрьмы.

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