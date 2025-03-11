Горнолыжный сезон завершен на Северном Кавказе и в Сочи

На курортах Северного Кавказа и Сочи практически окончен горнолыжный сезон. О ситуации с погодой и снежным покровом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он напомнил, что зимой 2024-2025 было очень много снега, обычно после таких снегопадов горнолыжный сезон длится до середины апреля. Однако, указал синоптик, все изменило аномальное тепло, с которого началась весна на Кубани и в СКФО – температура воздуха была почти летней, и снег очень быстро таял. Положение усугубили дожди: из-за них выросла опасность схода лавин.
"Поэтому можно сказать, что к концу этой недели там заканчивается горнолыжный сезон"
– Вильфанд
Специалист подчеркнул, что даже на тех склонах, где остается снег, лучше не кататься из-за лавин, передает ТАСС.
Итоги горнолыжного сезона в России
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников подвел итоги завершившегося горнолыжного сезона. По его словам, в общей сложности горнолыжные курорты России приняли 8,3 млн человек, что на четверть превышает прошлогодний показатель.
Более того, по словам Решетникова, туристов могло быть и больше, так как министерство считает ски-пассы и бронирования гостиниц. Регионы же, при подсчете турпотока, получают обычно большие цифры.
Министр назвал самые популярные среди экстремалов курорты – это Губаха (Пермский край), Ведучи, Эльбрус и Архыз.