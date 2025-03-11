Горнолыжный сезон завершен на Северном Кавказе и в Сочи

Сроки окончания горнолыжного сезона в республиках СКФО, а также в горах Сочи, назвал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, фактически время для катания на горных лыжах и сноуборде завершилось.

На курортах Северного Кавказа и Сочи практически окончен горнолыжный сезон. О ситуации с погодой и снежным покровом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он напомнил, что зимой 2024-2025 было очень много снега, обычно после таких снегопадов горнолыжный сезон длится до середины апреля. Однако, указал синоптик, все изменило аномальное тепло, с которого началась весна на Кубани и в СКФО – температура воздуха была почти летней, и снег очень быстро таял. Положение усугубили дожди: из-за них выросла опасность схода лавин.

"Поэтому можно сказать, что к концу этой недели там заканчивается горнолыжный сезон"

– Вильфанд

Специалист подчеркнул, что даже на тех склонах, где остается снег, лучше не кататься из-за лавин, передает ТАСС.

Итоги горнолыжного сезона в России

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников подвел итоги завершившегося горнолыжного сезона. По его словам, в общей сложности горнолыжные курорты России приняли 8,3 млн человек, что на четверть превышает прошлогодний показатель.

Более того, по словам Решетникова, туристов могло быть и больше, так как министерство считает ски-пассы и бронирования гостиниц. Регионы же, при подсчете турпотока, получают обычно большие цифры.

Министр назвал самые популярные среди экстремалов курорты – это Губаха (Пермский край), Ведучи, Эльбрус и Архыз.