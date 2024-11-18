Власти Ставрополья потратят на край 195 млрд рублей

На Ставрополье утвердили краевой бюджет на 2025 год. Власти намерены потратить порядка 195 млрд рублей. Деньги уйдут на образование, здравоохранение, ЖКХ и нацпроекты.

Депутаты ставропольской Думы утвердили бюджет региона на 2025 год, сообщил краевой глава Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

На нужды Ставрополья будет потрачено порядка 195 млрд рублей. Больше четверти от суммы получат жители края в рамках соцподдержки.

На образование и здравоохранение чиновники потратят 78 млрд рублей, а на модернизацию коммунальной инфраструктуры – 9,6 млрд рублей.

Кроме того, средства будут потрачены на проекты по водоснабжению в Апанасенковском, Буденновском, Ипатовском, Кочубеевском, Нефтекумском и Предгорном округах.

Отмечается, что 19 млрд рублей предусмотрены для поддержания дорог в регионе, 9 из которых – на местные дороги. На финансирование нацпроектов будет выделено 23,5 млрд рублей.