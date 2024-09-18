Путин объяснил, почему ОДКБ не помогла Армении в Карабахе

ОДКБ помогает странам-участницам, только если имеет место внешняя агрессия, поэтому Армения не могла ожидать поддержки ОДКБ в конфликте с Азербайджаном, объяснил Путин. Карабахская война происходила на территории Азербайджана.

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос, почему страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не оказали поддержку Армении во время конфликта в Карабахе.

Боевые действия велись в Карабахском экономическом районе Азербайджана, к Армении эти территории не имеют никакого отношения, Карабах никогда не признавался Арменией как независимый, а также не входил в ее состав, напомнил президент РФ.

"События в Карабахе имеют свою специфику: Армения не признала Карабах в качестве независимого государства и уж точно не включала Карабах в свой периметр. Значит все, что происходило в Карабахе, к Армении юридически отношения не имеет, поэтому претендовать на то, чтобы ОДКБ воевала на территории этого анклава, странновато"

– Путин

Армянское руководство заявляет о том, что ОДКБ ничего не сделало для защиты Армении в этом конфликте. На фоне этого республика "заморозила" свое членство в Организации.

"Но ОДКБ здесь ни при чем, потому что в отношении самой Армении не было никакой внешней агрессии. ОДКБ призвана защитить страны-членов от внешней агрессии"

– Путин

В настоящее время армянская сторона, несмотря на игнорирование всех встреч по линии ОДКБ, поддерживает все принимаемые документы.

По мнению российского лидера, не исключено, что Армения вернется к полноформатному участию в Организации.