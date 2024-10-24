Вестник Кавказа

Помилование не поможет Саакашвили – премьер Грузии

Саакашвили Михаил
© Фото: Сайт президента Грузии
Даже если президент Грузии успеет осуществить помилование экс-главы государства Михаила Саакашвили, на свободу оппозиционер все равно не выйдет, предупредил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Возможное помилование бывшего президента Михаила Саакашвили никак не повлияет на его участь, рассказал грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

По его словам, даже в том случае, если нынешний президент Саломе Зурабишвили сумеет продавить решение о помиловании Саакашвили, то он продолжит содержаться в предварительном заключении.

Кроме того, напомнил Кобахидзе, Саакашвили проходит обвиняемым сразу по нескольким уголовным делам, часть из которых еще расследуются.

"Соответственно, у помилования Михаила Саакашвили со стороны Саломе Зурабишвили нет практического значения"

– премьер

Напомним, полномочия Зурабишвили истекают 16 декабря. Выборы президента Грузии назначены на 14 декабря. Инаугурация состоится 29 декабря.

Ранее Саакашвили, который отбывает уголовное наказание, проходя лечение в клинике, то есть не в тюремной камере, а в палате, призвал своих сторонников-оппозиционеров не играть в балеринок. По словам экс-президента, им не нужно бояться выйти за рамки закона, так как власти давно уже сами сделали это. По мнению Саакашвили, между Грузией и ее свободой стоят всего 4 тыс правоохранителей.

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