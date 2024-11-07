На пригородные маршруты Ташкента выйдет новый российский электропоезд

Узбекистанские железнодорожники получили новый российский электропоезд сборки подмосковного Демиховского машиностроительного завода – вскоре он выйдет на пригородные маршруты Ташкента.

Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ), расположенный в подмосковном городском округе Орехово-Зуево, передал железнодорожникам Узбекистана новый современный комфортабельный электропоезд ЭП3Д, предает корреспондент Podrobno.uz.

Электропоезд будет обслуживать пригородные маршруты из Ташкента, сообщил председатель компании "Узбекистон темир йуллари" Зуфар Нарзуллаев, передает Podrobno.uz.

Поезд переменного тока оборудован современной локомотивной системой безопасности "БОРТ", он очень удобен для пассажиров – в его составе вместительные вагоны с комфортными сиденьями, состав оборудован для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья и снабжен системами климат-контроля.

Напомним, Демиховский машиностроительный завод - главное предприятие железнодорожного машиностроения России по разработке и серийному производству электропоездов пригородного и областного сообщения, он выпускает 75% всех электропоездов, производимых в России, и является крупнейшим в Европе заводом по количеству строящихся вагонов электропоездов.