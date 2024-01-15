Премию имени Мурада Кажлаева будут вручать в Дагестане

В Дагестане учредили премии и стипендии имени Мурада Кажлаева. Их будут вручать за достижения в области искусства, а также призерам музыкальных конкурсов.

Дагестанский руководитель Сергей Меликов подписал документ об учреждении премии и стипендии имени композитора, народного артиста СССР Мурада Кажлаева.

Как пишет пресс-служба главы республики, премия составит 150 тыс рублей. Ее будут вручать один раз в два года. Выдвинуть кандидатов смогут Минкультуры, творческие союзы, общественные объединения и образовательные организации.

Отмечается, что премии будут присуждаться один раз в два года за достижения в области музыкального искусства, созданные произведения или научные исследования.

Две стипендии в размере 5 тыс рублей будут получать молодые музыканты в течение года. Претендовать на них могут призеры музыкальных конкурсов и авторы проектов и произведений.

Стоит добавить, что выплаты учреждены в целях развития музыкальной культуры и увековечения памяти известного композитора.