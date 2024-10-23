Вестник Кавказа

Миллионы фальшивых евро обнаружились в Турции

Миллионы фальшивых евро обнаружились в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правоохранители Стамбула провели масштабную операцию, по итогам которой им удалось найти и изъять в буквальном смысле миллионы фальшивых евро. Одновременно Турция страдает от наплыва поддельных долларов.

Турецкая полиция объявила войну поддельной валюте: в Стамбуле в результате крупномасштабной операции стражи порядка нашли 3,6 млн фальшивых евро, сообщают турецкие СМИ.

Кроме того, удалось задержать одного человека: его подозревают в распространении фальшивок.

Операция против фальшивомонетчиков проводилась в европейской части Стамбула, передает TRT Haber.

Напомним, в последнее время Турцию наводнили поддельные доллары. Как сообщает турецкое издание Ekonomim, возможная сумма фальшивок оценивается в более чем $1 млрд. В связи с тем, что большинство подделок имеют номинал $50, обменники и банки не берут такие купюры. Избегают они и "старых" стодолларовых банкнот.

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