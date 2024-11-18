Вестник Кавказа

Жители Азербайджана отдохнут неделю на Новый год 2025

Жители Азербайджана отдохнут неделю на Новый год 2025
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Решение о переносе новогодних выходных приняли власти Азербайджана. В результате новогодние праздники в Азербайджане в 2024-2025 году будут длиться целую неделю.

Азербайджан будет отдыхать в течение семи дней на Новый год 2025, следует из решения Кабмина.

Согласно документу, рабочие дни понедельник 30 декабря текущего года и пятница 3 января 2025 года станут выходными.

Вместо них жители Азербайджана будут работать в субботу и воскресенье 28 и 29 декабря.

Это означает, что непосредственно перед новым годом Азербайджан ждет длинная рабочая неделя, которая продлится семь дней, – с 23 по 29 декабря включительно. Вслед за ней будут семь выходных дней – с 30 декабря по 5 января включительно. Первым рабочим днем нового 2025 года в Азербайджане станет понедельник 6 января.

Напомним, 31 декабря в Азербайджане отмечается День солидарности азербайджанцев мира. Первого и второго января, согласно Трудовому кодексу, жители страны празднуют Новый год. Среди других длинных праздников в Азербайджане – Новруз (пять дней), Гурбан (два дня) и Рамазан (два дня).

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