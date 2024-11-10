Вестник Кавказа

Работа в аэропорту Владикавказа восстановлена

Аэропорт во Владикавказе
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Аэропорт Владикавказа возобновил свою деятельность. Ранее воздушная гавань Северной Осетии закрывалась из-за плохой погоды в республике.

Закрывавшийся сегодня владикавказский аэропорт снова заработал, информацию подтвердили в справочной службе здания.

Как сообщил «Интерфаксу» сотрудник воздушной гавани, аэропорт открыт на прилет и вылет рейсов.

Ранее международный аэропорт Владикавказа временно закрывался из-за неблагоприятных погодных условий.

Стоит добавить, что сегодня Северную Осетию атаковал сильный снег. В Гидромецентре предупредили насчет гололедицы на дорогах.

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