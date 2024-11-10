Работа в аэропорту Владикавказа восстановлена

Аэропорт Владикавказа возобновил свою деятельность. Ранее воздушная гавань Северной Осетии закрывалась из-за плохой погоды в республике.
Закрывавшийся сегодня владикавказский аэропорт снова заработал, информацию подтвердили в справочной службе здания.
Как сообщил «Интерфаксу» сотрудник воздушной гавани, аэропорт открыт на прилет и вылет рейсов.
Ранее международный аэропорт Владикавказа временно закрывался из-за неблагоприятных погодных условий.
Стоит добавить, что сегодня Северную Осетию атаковал сильный снег. В Гидромецентре предупредили насчет гололедицы на дорогах.