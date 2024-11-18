Парламент Грузии утвердил правительство Ираклия Кобахидзе

Избранный на выборах 26 октября парламент Грузии поддержал программу премьер-министра Ираклия Кобахидзе и выразил доверие обновленному правительству.

Новый парламент Грузии согласился с программой развития страны, представленной кандидатом в премьеры Ираклием Кобахидзе: в ходе голосования депутаты выразили доверие собранному им правительству.

Программа рассчитана на 2025-2028 годы. Она называется "Только с миром, достоинством, благополучием к Европе". Согласно документу, у Грузии есть две ключевые национальные цели:

восстановление территориальной целостности, причем мирным путем;

полное уничтожение бедности.

Политика государства, согласно программе, будет реализоваться по четырем базовым направлениям:

развитие демократии;

развитие экономики;

социальная политика и развитие человеческого капитала;

внешнеполитическое и оборонное направление.

Новый состав правительства практически не отличается от действовавшего в Грузии до выборов в парламент. Изменились главы всего трех ведомств: МИД возглавила Мака Бочоришвили, Минюстом будет управлять Анри Оханашвили, а ответственность за состояние окружающей среды и сельского хозяйства взял на себя Давид Сонгулашвили.

Напомним, Ираклий Кобахидзе стал премьер-министром Грузии в феврале уходящего года.

Задачи нового правительства Грузии

Политолог Рамаз Сакварелидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, чем понадобится заняться новому правительству Грузии в первую очередь. "Задач будет немало", - сразу же сказал он.

"К примеру, в эти дни идет жаркий спор по поводу новых шагов в сфере образования: одни пункты в гуманитарных дисциплинах внесены в экзаменационную программу, а другие – исключены из нее. Спор по этой теме настолько острый, что вчера даже пришлось премьер-министру Ираклию Кобахидзе говорить об этом в интервью одной из телекомпаний, то есть вопрос принял уже политический оттенок. Звучат обвинения, что эти изменения внесены под влиянием "российской" ориентации "Грузинской мечты" (так как исключены из экзаменационных тем грузинские восстания против России), власть отвечает, что пересмотр тем идет общий, чтобы облегчить нагрузку на систему экзаменационных вопросов", - сообщил он.

"Это пример того, как оппозиционный фон всплывает в целом ряде вопросов, в основном по гуманитарным и политическим темам. То есть оппозиция не ослабляет давление на власти, и с этим новому правительству придется считаться. По экономике, кстати, у оппозиционеров нет никакой реакции. Между тем в экономическом плане правительству понадобится добиться реализации крупных проектов, в частности, довести наконец строительство глубоководного порта в Анаклии до какой-то кондиции. К сожалению, вопрос этого порта тоже политизирован и внутри Грузии, и в контактах с Западом", - отметил Рамаз Сакварелидзе.

Безусловно, правительству понадобится стабилизировать отношения с Евросоюзом, поскольку Грузия не отказывается от политики евроатлантической интеграции. "Мы ждем решения Европарламента по Грузии, и наверно, от этого решения будут частично зависеть наши взаимоотношения с ЕС. Проект этой резолюции некорректный по отношению к Грузии, в нем европарламентарии диктуют, как должно поступать наше государство – выпустить на свободу Михаила Саакашвили, отменить некоторые законы, провести повторное голосование на парламентских выборах. Резолюция имеет лишь рекомендательный характер, но думается, что Еврокомиссия и Евросовет будут настаивать на том же самом. С этим придется работать новому правительству", - указал эксперт.

"Конечно, посмотрим, какой будет в дальнейшем климат в самой Европе, где сейчас нарастает тенденция отхода от крайних либеральных позиций. В США дистанцирование от либерализма ощущается еще больше. Этот фон будет играть позитивную роль в налаживании взаимоотношений между Грузией и Евросоюзом. Кстати, в самом Европарламенте звучит критика того, что евроструктуры слишком активно и агрессивно вмешиваются в дела других государств, в том числе и Грузии. Это фактор, способствующий нормализации наших связей с ЕС", - добавил он.

Политолог выразил уверенность в том, что развитие связей с Россией будет продолжать сдерживать вопрос Абхазии и Южной Осетии. "Не думаю, что отношения с Россией будут значительно развиваться, во всяком случае не в политической плоскости. Краеугольным камнем в этих отношениях остаются те 20% грузинских земель, которые Россия считает независимыми государствами, Абхазией и Южной Осетией. Пока здесь ничего не изменится, взаимоотношения Грузии и России не будут развиваться", - заключил Рамаз Сакварелидзе.