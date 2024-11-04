Вестник Кавказа

Елки перед Новым годом защитят в Абхазии

Герой мультфильма “Ну погоди!
© Фото: погоди!“
Традиционные рейды по защите хвойных деревьев от вырубки стартуют в ближайшее время в лесах Абхазии. Позже они будут проводиться также на рынках, где могут торговать елками.

Специалисты лесного хозяйства вместе с правоохранителями скоро начнут вести дежурства в Абхазии, чтобы спасти ели от возможной вырубки перед Новым годом. Подробности рассказал замначальника Госуправления лесного хозяйства республики Камо Мелкумов.

По его словам, такая работа ведется каждый год. Дежурства ведутся в семи лесхозах, двух заповедниках и на Абхазской научно-исследовательской лесной опытной станции (АбНИЛОС).

Мелкумов уточнил, что обычно специалисты приступают к ним на рубеже ноября и декабря, однако в этом году процесс немного затянулся. Тем не менее, выразил уверенность замглавы ведомства, процесс начнется уже в течение недели, передает Sputnik.

Он добавил, что спустя некоторое время, уже ближе к Новому году, будут устраиваться рейды в места, где могут продаваться нелегально срубленные елки, например, на рынки.

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