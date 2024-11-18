Абхазия выберет президента 15 февраля

Президентские выборы в Абхазии назначены на 15 февраля, парламент республики принял постановление. Выборы будут досрочными после отставки Аслана Бжании.
Абхазский парламент принял постановление о проведении досрочных президентских выборов в республике.
Как пишет ТАСС, на заседании депутаты приняли решение назначить внеочередные выборы главы республики на 15 февраля 2025 года.
Напомним, бывший президент Абхазии Аслан Бжания покинул свою должность на фоне протестов в середине ноября. В отставку также ушел премьер Александр Анкваб.
В настоящее время обязанности главы республики исполняет вице-президент Бадра Гунба. И.о. главы правительства является Валерий Бганба.