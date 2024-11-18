Вестник Кавказа

Абхазия выберет президента 15 февраля

Выборы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президентские выборы в Абхазии назначены на 15 февраля, парламент республики принял постановление. Выборы будут досрочными после отставки Аслана Бжании.

Абхазский парламент принял постановление о проведении досрочных президентских выборов в республике.

Как пишет ТАСС, на заседании депутаты приняли решение назначить внеочередные выборы главы республики на 15 февраля 2025 года.

Напомним, бывший президент Абхазии Аслан Бжания покинул свою должность на фоне протестов в середине ноября. В отставку также ушел премьер Александр Анкваб.

В настоящее время обязанности главы республики исполняет вице-президент Бадра Гунба. И.о. главы правительства является Валерий Бганба.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1035 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Елки перед Новым годом защитят в Абхазии

Елки перед Новым годом защитят в Абхазии

Ситуация с электричеством в Абхазии близка к критической

Ситуация с электричеством в Абхазии близка к критической

В Абхазии все спокойно – МИД

В Абхазии все спокойно – МИД

Абхазия хочет поставить России 37 тыс т мандаринов и других цитрусов

Абхазия хочет поставить России 37 тыс т мандаринов и других цитрусов

Абхазия в межсезонье может привлечь деловых туристов

Абхазия в межсезонье может привлечь деловых туристов

Выборы президента Абхазии: дату назначат 28 ноября

Выборы президента Абхазии: дату назначат 28 ноября

Выборы в Абхазии: Бжания снова вступит в борьбу за президентское кресло

Выборы в Абхазии: Бжания снова вступит в борьбу за президентское кресло

В чьей власти была Абхазия в последнее время?

В чьей власти была Абхазия в последнее время?

Сочинская стихия не затронет Абхазию

Сочинская стихия не затронет Абхазию

Сухум: отели у моря, погода, аэропорт и достопримечательности столицы Абхазии

Сухум: отели у моря, погода, аэропорт и достопримечательности столицы Абхазии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы