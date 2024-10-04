Вестник Кавказа

Борьбу с медузами объявили в Азовском море

Медуза
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Популяцию медуз в Азовском море будут снижать со следующего года. Они негативно влияют на жизнедеятельность рыб и на популярность отдыха на побережье.

Программу по снижению негативного влияния медуз запустят в Азовском море. Ее старт намечен на 2025 год, рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«В 2025 году начнется реализация программы. Сначала будет опробован экспериментальный комплекс, который разработан нашими учеными Азово-Черноморского филиала ВНИРО. Посмотрим на эффективность этих методов борьбы с медузами»

- Илья Шестаков

Он в разговоре с изданием ТАСС передал, что специалисты будут работать над уменьшением количества медуз в Азовском море.

Стоит отметить, что слишком большая популяция медуз может негативно влиять на жизнедеятельность промысловых рыб и туризм: путешественники боятся медуз и отказываются от отдыха на побережье Азовского моря.

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