Борьбу с медузами объявили в Азовском море

Популяцию медуз в Азовском море будут снижать со следующего года. Они негативно влияют на жизнедеятельность рыб и на популярность отдыха на побережье.

Программу по снижению негативного влияния медуз запустят в Азовском море. Ее старт намечен на 2025 год, рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«В 2025 году начнется реализация программы. Сначала будет опробован экспериментальный комплекс, который разработан нашими учеными Азово-Черноморского филиала ВНИРО. Посмотрим на эффективность этих методов борьбы с медузами»

- Илья Шестаков

Он в разговоре с изданием ТАСС передал, что специалисты будут работать над уменьшением количества медуз в Азовском море.

Стоит отметить, что слишком большая популяция медуз может негативно влиять на жизнедеятельность промысловых рыб и туризм: путешественники боятся медуз и отказываются от отдыха на побережье Азовского моря.