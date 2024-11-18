Пятизвездочный отель построят в Ингушетии

Инвестпроект по созданию отеля 5* будет реализован в ближайшие годы в Ингушетии. Помимо него планируется построить еще одну гостиницу, трехзвездочную, а также элитный жилой комплекс. Новые объекты появятся в Магасе и Назрани.

Туристы в Ингушетии скоро смогут останавливаться на отдыхе в новых отелях "5 звезд" и "3 звезды" – соответствующие инвестпроекты были одобрены сегодня в республике, рассказал ее глава Махмуд-Али Калиматов.

"Группа "Сафмар" обязуется построить в Магасе и Назрани два гостиничных комплекса"

– глава Ингушетии

Он назвал и сумму инвестиций в оба средства размещения. По словам Калиматова, в них будет вложено около 900 млн рублей.

Отель 5* будет рассчитан на 64 номера, в которых смогут найти приют любители разных уровней комфорта. В отеле также будет действовать ресторан с открытой террасой. Постояльцам будет доступен бассейн со СПА. Те, кто увлекается спортом, смогут воспользоваться тренажерным залом.

Отель 3* будет включать 70 номеров. Его будет отличать парк с фонтанами и площадками для занятия спортом. В этой гостинице также будет тренажерный зал. Кроме того, в этом отеле планируется открыть бизнес-центр с несколькими залами, где можно будет проводить самые разные мероприятия. На парковке смогут остановиться 3 тыс автомобилей.

Строительство стартует в следующем году и завершится в 2029-м.

Третий одобренный сегодня проект подразумевает строительство в Магасе элитного жилья.

"ООО "ИнвестТрейдСервис" выступил с проектом строительства комплекса элитных многоквартирных жилых домов в 23 микрорайоне г. Магаса, в которых будет 636 квартир. Срок реализации – 2025-2027 годы"

– Калиматов