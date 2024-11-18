Вестник Кавказа

Население КБР предупредили о перебоях электричества из-за непогоды

Снегопад
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сильные снегопады повредили линии электроснабжения в некоторых районах Кабардино-Балкарии. Возможны также перебои со связью и повреждения сооружений.

Линии электроснабжения сильно пострадали из-за ухудшения погоды в Кабардино-Балкарии, передал глава республики Казбек Коков.

«В связи с неблагоприятными погодными явлениями в виде обильного мокрого снега с дождем в ряде районов КБР пострадали линии электропередачи. Имеются случаи повала деревьев под массой снега»

- Казбек Коков

Он предупредил местных жителей о возможных перебоях со связью, подачей электричества и повреждениях крыш из-за падающих деревьев.

Казбек Коков взял ситуацию под личный контроль.

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