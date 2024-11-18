Население КБР предупредили о перебоях электричества из-за непогоды

Сильные снегопады повредили линии электроснабжения в некоторых районах Кабардино-Балкарии. Возможны также перебои со связью и повреждения сооружений.
Линии электроснабжения сильно пострадали из-за ухудшения погоды в Кабардино-Балкарии, передал глава республики Казбек Коков.
«В связи с неблагоприятными погодными явлениями в виде обильного мокрого снега с дождем в ряде районов КБР пострадали линии электропередачи. Имеются случаи повала деревьев под массой снега»
- Казбек Коков
Он предупредил местных жителей о возможных перебоях со связью, подачей электричества и повреждениях крыш из-за падающих деревьев.
Казбек Коков взял ситуацию под личный контроль.