Вестник Кавказа

Сход селей из-за дождей произошел в КБР

Сход селей из-за дождей произошел в КБР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Непогода в Кабардино-Балкарии вызвала сход селей и валку деревьев на автомобильные дороги. Последствия активно устраняют дорожные службы.

Дороги в Кабардино-Балкарии отчищают от поваленных деревьев и селевых масс, сошедших вследствие непогоды, рассказали в республиканском Минтрансе.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Черекского и Чегемского районов вдоль автомобильных дорог регионального значения в течение прошедших суток был зафиксирован сход селевых масс и валка деревьев»

- Минтранс КБР

Повреждений покрытия на дорогах не замечено. Перекрывать дороги также не стали. Дорожные службы республики сейчас активно справляются с последствиями стихии.

Помимо этого, в министерстве обратились к водителям автомобилей и попросили их быть осторожнее на дорогах из-за сильных и продолжительных дождей.

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