Сход селей из-за дождей произошел в КБР

Непогода в Кабардино-Балкарии вызвала сход селей и валку деревьев на автомобильные дороги. Последствия активно устраняют дорожные службы.
Дороги в Кабардино-Балкарии отчищают от поваленных деревьев и селевых масс, сошедших вследствие непогоды, рассказали в республиканском Минтрансе.
«В связи с ухудшением погодных условий на территории Черекского и Чегемского районов вдоль автомобильных дорог регионального значения в течение прошедших суток был зафиксирован сход селевых масс и валка деревьев»
- Минтранс КБР
Повреждений покрытия на дорогах не замечено. Перекрывать дороги также не стали. Дорожные службы республики сейчас активно справляются с последствиями стихии.
Помимо этого, в министерстве обратились к водителям автомобилей и попросили их быть осторожнее на дорогах из-за сильных и продолжительных дождей.