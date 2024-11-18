Сход селей из-за дождей произошел в КБР

Непогода в Кабардино-Балкарии вызвала сход селей и валку деревьев на автомобильные дороги. Последствия активно устраняют дорожные службы.

Дороги в Кабардино-Балкарии отчищают от поваленных деревьев и селевых масс, сошедших вследствие непогоды, рассказали в республиканском Минтрансе.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Черекского и Чегемского районов вдоль автомобильных дорог регионального значения в течение прошедших суток был зафиксирован сход селевых масс и валка деревьев»

- Минтранс КБР

Повреждений покрытия на дорогах не замечено. Перекрывать дороги также не стали. Дорожные службы республики сейчас активно справляются с последствиями стихии.

Помимо этого, в министерстве обратились к водителям автомобилей и попросили их быть осторожнее на дорогах из-за сильных и продолжительных дождей.