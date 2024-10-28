Резидент Агдамского промпарка впервые экспортировал продукцию

Компания-резидент Агдамского промышленного парка запустила экспорт своей продукции. ООО Mister Decor экспортировало в Грузию партию обоев.

Предприятие, имеющее статус резидента Агдамского промышленного парка, начало экспорт выпускаемой им продукции. Об этом рассказали в Агентстве по развитию экономических зон (IZIA), которое действует при Минэкономики Азербайджана.

Речь идет о компании Mister Decor. Она поставила в Грузию партию обоев.

В сообщении уточняется, что сейчас компания уже проводит переговоры об экспорте продукции в новые страны.

Напомним, к числу резидентов Агдамского промпарка относятся 28 компаниц, статус нерезидента получили четыре предпринимателя. В общей сложности в парке появится порядка 2,3 тыс рабочих мест. На данный момент количество созданных рабочих мест превышает 370.