Вестник Кавказа

Пешеход провалился в яму под трамвайными путями на Кубани

провал грунта в Краснодаре
© Фото: Telegram-канал муниципального центра управления города Краснодара
Житель Краснодара упал в яму, которая образовалась из-за провала грунта. Мужчина получил травму, его доставили в больницу.

Вечером 27 ноября в Краснодаре произошел провал грунта под трамвайными путями, в результате чего пострадал один человек. Об этом сказано в Telegram-канале городского МУЦ.

"Поступила информация от диспетчера "КТТУ" о провале трамвайного полотна, по улице Московская, 40/2. <...> В провал упал мужчина"

– МЦУ Краснодара

Пострадавшего отвезли в медучреждение, где у него диагностировали вывих плеча.

В настоящее время последствия провала устраняют более трех десятков человек. Задействованы 8 единиц техники.

Из-за провала грунта на улице Московской c 28 ноября изменится движение общественного транспорта. К прежнему режиму работы общественный транспорт вернется после завершения восстановительных работ.

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