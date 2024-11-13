Города Дагестана ввели туристический налог

Власти Дербента объявили о введении туристического налога. Сама ставка составит 1%, его введут в 2025 году.

Дагестанский город Дербент присоединится к туристическому налогу. Решение о его введении было принято на 11-м заседании городского собрания депутатов.

Как пишет «Это Кавказ», плательщиками налога станут как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица, которые занимаются гостиничным делом.

Ставка туристического налога составит 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах, при этом минимальная сумма должна быть не менее 100 рублей за сутки.

Стоит добавить, что до 2029 года его ставка будет ежегодно расти на 1%. Сам туристический налог будет взиматься с 2025 года.

Телеграм-канал «Что там у дагестанцев?» передает, что власти Каспийска также решили ввести турналог.