Кубань снова подверглась атаке дронов

Власти Краснодарского края сообщили об атаке беспилотников. В Славянске-на-Кубани пострадала одна женщина. В Красноармейском районе поврежден дом.
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале об атаке беспилотников на два района.
Он отметил, что дроны атаковали город Славянск-на-Кубани и Красноармейский район.
В Славянске-на-Кубани обломки дрона упали во двор частного дома. В результате ранения получила женщина. В настоящее время ей оказана медпомощь.
В Красноармейском районе осколки беспилотника повредили дом в хуторе Чигрина. Губернатор добавил, что жертв и пострадавших нет.