Вестник Кавказа

Кубань снова подверглась атаке дронов

Дрон
© Фото: Егор Тихонов/ “Вестник Кавказа“
Власти Краснодарского края сообщили об атаке беспилотников. В Славянске-на-Кубани пострадала одна женщина. В Красноармейском районе поврежден дом.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале об атаке беспилотников на два района.

Он отметил, что дроны атаковали город Славянск-на-Кубани и Красноармейский район.

В Славянске-на-Кубани обломки дрона упали во двор частного дома. В результате ранения получила женщина. В настоящее время ей оказана медпомощь.

В Красноармейском районе осколки беспилотника повредили дом в хуторе Чигрина. Губернатор добавил, что жертв и пострадавших нет.

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