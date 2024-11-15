Кубань снова подверглась атаке дронов

Власти Краснодарского края сообщили об атаке беспилотников. В Славянске-на-Кубани пострадала одна женщина. В Красноармейском районе поврежден дом.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале об атаке беспилотников на два района.

Он отметил, что дроны атаковали город Славянск-на-Кубани и Красноармейский район.

В Славянске-на-Кубани обломки дрона упали во двор частного дома. В результате ранения получила женщина. В настоящее время ей оказана медпомощь.

В Красноармейском районе осколки беспилотника повредили дом в хуторе Чигрина. Губернатор добавил, что жертв и пострадавших нет.