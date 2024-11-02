Вестник Кавказа

Алматинцев минувшей ночью потрясло небольшое землетрясение

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью жителей казахстанского мегаполиса Алматы потрясло небольшое землетрясение, эпицентр которого находился на территории Китая. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.

Жители Алматы минувшей ночью ощутили на себе очередное землетрясение, которое зафиксировала сеть сейсмостанций МЧС Казахстана.

Эпицентр подземных толчков находился на территории Китая в 318 км на юго-восток от Алматы. Сейсмологическое событие произошло в 01:31 по местному времени (23:31 мск). Интенсивность землетрясения составила 2 балла, передает Sputnik Казахстан.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Буквально несколько дней назад алматинцы так же ощущали 2 балльное землетрясение, однако его очаг располагался в Жетысуской области, где оно ощущалось намного сильнее.

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