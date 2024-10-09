Вестник Кавказа

Премьер-министры стран СНГ соберутся 12 декабря

Премьер-министры стран СНГ соберутся 12 декабря
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стала известна дата проведения заседания Совета глав правительств стран СНГ. Премьеры соберутся 12 декабря в Москве.

Постпред России при уставных и других органах Содружества Андрей Грозов раскрыл дату и место проведения заседания глав правительств стран СНГ.

Политик сообщил, что встреча премьер-министров государств-членов Содружества состоится 12 декабря в Москве. О повестке дня мероприятия он не предоставил информации.

Стоит отметить, что Совет глав правительств СНГ проходит дважды в год. Участники заседания обсуждают сотрудничество стран Содружества в различных сферах.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
910 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Саммит ОДКБ в Астане соберет пять президентов

Саммит ОДКБ в Астане соберет пять президентов

20-е заседание глав служб безопасности и разведок СНГ стартовало в Москве

20-е заседание глав служб безопасности и разведок СНГ стартовало в Москве

Матвиенко переизбрали председателем Совета МПА СНГ

Матвиенко переизбрали председателем Совета МПА СНГ

Сахиба Гафарова приехала в Россию с делегацией

Сахиба Гафарова приехала в Россию с делегацией

Лачин получил статус Культурной столицы СНГ

Лачин получил статус Культурной столицы СНГ

Посол будет представлять Армению на московской встрече секретарей Совбезов СНГ

Посол будет представлять Армению на московской встрече секретарей Совбезов СНГ

Ереван задумался об эффективности трат на телеканал &quot;Мир&quot;

Ереван задумался об эффективности трат на телеканал "Мир"

Встречи Путина с Алиевым и Пашиняном. Конституция Армении мешает миру с Азербайджаном. Саммит СНГ

Встречи Путина с Алиевым и Пашиняном. Конституция Армении мешает миру с Азербайджаном. Саммит СНГ

СНГ принесет мир на Южный Кавказ

СНГ принесет мир на Южный Кавказ

Максим Шевченко о саммите СНГ, Азербайджане и Армении, АЭС в Казахстане, Пашиняне на велосипеде

Максим Шевченко о саммите СНГ, Азербайджане и Армении, АЭС в Казахстане, Пашиняне на велосипеде

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы