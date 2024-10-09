Премьер-министры стран СНГ соберутся 12 декабря

Стала известна дата проведения заседания Совета глав правительств стран СНГ. Премьеры соберутся 12 декабря в Москве.
Постпред России при уставных и других органах Содружества Андрей Грозов раскрыл дату и место проведения заседания глав правительств стран СНГ.
Политик сообщил, что встреча премьер-министров государств-членов Содружества состоится 12 декабря в Москве. О повестке дня мероприятия он не предоставил информации.
Стоит отметить, что Совет глав правительств СНГ проходит дважды в год. Участники заседания обсуждают сотрудничество стран Содружества в различных сферах.