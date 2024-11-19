Музеи Ставрополя будут бесплатными для многодетных семей

Билеты в музеи Ставрополя станут бесплатными для детей из многодетных семей и их родителей. Нововведение начнет действовать с первого дня наступающего года.

Бесплатное посещение музеев сделают для многодетных семей в ставропольской столице с наступлением 2025 года, рассказала глава краевого Минкультуры Татьяна Лихачева.

«Уже сейчас многие из музеев осуществляют такую меру поддержки — музей истории Изобильненского округа, мемориальный музей-усадьба художника Ярошенко, Кисловодский краеведческий музей «Крепость»

- Татьяна Лихачева

Она передала, что для обретения билета посетители будут обязаны предъявить удостоверение о многодетном статусе или QR-код, полученный на «Госуслугах».