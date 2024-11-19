Вестник Кавказа

В Израиле назвали три условия для прекращения боевых действий в Газе

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Израиля Гидеон Саар совершил визит Чехию. В рамках поездки глава дипломатии страны обозначил ключевые условия для прекращения боевых действий в секторе Газа.

Израиль завершит военную операцию в секторе Газа, когда будут достигнуты необходимые условия: освобождение заложников, устранение военно-политических структур ХАМАС из управления регионом, а также нивелирование угрозы Израилю, поведал министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар во время своего визита в Чешскую Республику.  

"Израиль прекратит войну в секторе Газа после достижения трёх целей - возвращения похищенных заложников, демонтажа военной и правительственной инфраструктуры террористического движения ХАМАС и устранения угрозы безопасности Израиля"

– Гидеон Саар 

Отметим, что чешская поездка Саара является его первым заграничным визитом с момента занятия поста главы МИД Израиля. 

Напомним, что руководство ХАМАС высказало намерение пойти на соглашение с Израилем после прекращения огня на израильско-ливанской границе. Информацию об этом представители движения донесли до своих международных посредников.

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