В Израиле назвали три условия для прекращения боевых действий в Газе

Глава МИД Израиля Гидеон Саар совершил визит Чехию. В рамках поездки глава дипломатии страны обозначил ключевые условия для прекращения боевых действий в секторе Газа.

Израиль завершит военную операцию в секторе Газа, когда будут достигнуты необходимые условия: освобождение заложников, устранение военно-политических структур ХАМАС из управления регионом, а также нивелирование угрозы Израилю, поведал министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар во время своего визита в Чешскую Республику.

"Израиль прекратит войну в секторе Газа после достижения трёх целей - возвращения похищенных заложников, демонтажа военной и правительственной инфраструктуры террористического движения ХАМАС и устранения угрозы безопасности Израиля"

– Гидеон Саар

Отметим, что чешская поездка Саара является его первым заграничным визитом с момента занятия поста главы МИД Израиля.

Напомним, что руководство ХАМАС высказало намерение пойти на соглашение с Израилем после прекращения огня на израильско-ливанской границе. Информацию об этом представители движения донесли до своих международных посредников.