Вестник Кавказа

"Карабах" потерпел поражение от "Лиона" в Лиге Европы

матч Лиги Европы между клубами
© Фото: соцсети футбольного клуба “Карабах“
ФК "Карабах" принимал сегодня в Баку французский "Лион". Встреча завершилась крупной победой гостей.

В Баку только что закончился матч 5-го тура основного этапа Лиги Европы между "Карабахом" и "Лионом". Победу со счетом 4:1 одержали гости.

Счет на 15-й минуте открыл нападающий Жорж Микаутадзе. На 63-й минуте полузащитник Корантен Толиссо удвоил преимущество гостей. На 68-й минуте нападающий Малик Фофана забил третий мяч в ворот агдамской команды, а на 80-й Микаутадзе оформил дубль, доведя счет до 4:0. На 88-й хозяева размочили счет благодаря автоголу голкипера Лукаса Перри.

Напомним, в предыдущем туре "Карабах" переиграл на выезде норвежский "Буде-Глимт".

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