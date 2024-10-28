"Карабах" переиграл на выезде норвежский "Буде-Глимт"

ФК "Карабах" играл сегодня в гостях с норвежским клубом "Буде-Глимт". Встреча основного этапа Лиги Европы завершилась в пользу азербайджанской команды.
В Буде только что закончился матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы между местным клубом "Буде-Глимт" (Норвегия) и "Карабахом" (Азербайджан).
Победу со счетом 2:1 одержала азербайджанская команда.
Счет на 22-й минуте открыл полузащитник "Карабаха" Турал Байрамов. Хозяева отыгрались на 41-й минуте благодаря точному удару полузащитника Патрика Берга. Однако на 69-й минуте азербайджанская команда сумела забить еще один гол, который оказался победным. На этот раз отличился полузащитник Абделла Зубир.