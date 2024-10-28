Вестник Кавказа

"Карабах" переиграл на выезде норвежский "Буде-Глимт"

матч Лиги Европы между клубами “Буде-Глимт“ и “Карабах“
© Фото: соцсети футбольного клуба “Карабах“
ФК "Карабах" играл сегодня в гостях с норвежским клубом "Буде-Глимт". Встреча основного этапа Лиги Европы завершилась в пользу азербайджанской команды.

В Буде только что закончился матч 4-го тура основного этапа Лиги Европы между местным клубом "Буде-Глимт" (Норвегия) и "Карабахом" (Азербайджан).

Победу со счетом 2:1 одержала азербайджанская команда.

Счет на 22-й минуте открыл полузащитник "Карабаха" Турал Байрамов. Хозяева отыгрались на 41-й минуте благодаря точному удару полузащитника Патрика Берга. Однако на 69-й минуте азербайджанская команда сумела забить еще один гол, который оказался победным. На этот раз отличился полузащитник Абделла Зубир.

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