Звезда мирового футбола может возглавить сборную Армении

Легендарный в прошлом испанский футболист Рауль может стать новым главным тренером сборной Армении по футболу. Об этом сообщают местные средства массовой информации.
Как отмечается, 47-летний наставник входит в расширенный список кандидатов.
В настоящее время Рауль возглавляет резервную команду мадридского "Реала".
Напомним, чуть более трех недель Александр Петраков покинул пост наставника армянской национальной команды из-за неудовлетворительных результатов. Он тренировал сборную с 2023 года.
После четырех туров Армения с 4 очками располагается на второй строчке в группе 4 Лиги С Лиги наций. Такое же количество очков у Латвии, однако она уступает армянской сборной по дополнительным показателям. Возглавляет квартет Северная Македонии, в активе которой 10 очков. На четвертой строчке с 3 очками находятся Фарерские острова.