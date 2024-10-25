Вестник Кавказа

Звезда мирового футбола может возглавить сборную Армении

Рауль
© Фото: соцсети Рауля
На смену Александру Петракову в армянской сборной может прийти легенда испанского футбола Рауль. Он входит в расширенный список кандидатов.

Легендарный в прошлом испанский футболист Рауль может стать новым главным тренером сборной Армении по футболу. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Как отмечается, 47-летний наставник входит в расширенный список кандидатов.

В настоящее время Рауль возглавляет резервную команду мадридского "Реала".

Напомним, чуть более трех недель Александр Петраков покинул пост наставника армянской национальной команды из-за неудовлетворительных результатов. Он тренировал сборную с 2023 года.

После четырех туров Армения с 4 очками располагается на второй строчке в группе 4 Лиги С Лиги наций. Такое же количество очков у Латвии, однако она уступает армянской сборной по дополнительным показателям. Возглавляет квартет Северная Македонии, в активе которой 10 очков. На четвертой строчке с 3 очками находятся Фарерские острова.

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