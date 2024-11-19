В Тбилиси, Батуми и Кутаиси начались митинги против решения властей Грузии по ЕС

Жители трех грузинских городов устроили акции протеста из-за решения руководства страны отложить переговоры о присоединении к ЕС

В нескольких городах Грузии начались митинги против решения власти отложить переговоры с Евросоюзом. В частности, в Тбилиси демонстранты собрались около офиса партии "Грузинская мечта" и возле здания парламента.

В Батуми акция проходит на площади Европы (Эра), а в Кутаиси – у офиса "Грузинской мечты".

Ранее сегодня глава грузинского правительства сообщил, что руководство республики решило отложить решение об открытии переговоров с ЕС до конца 2028 года.