Вестник Кавказа

В Тбилиси, Батуми и Кутаиси начались митинги против решения властей Грузии по ЕС

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Жители трех грузинских городов устроили акции протеста из-за решения руководства страны отложить переговоры о присоединении к ЕС

В нескольких городах Грузии начались митинги против решения власти отложить переговоры с Евросоюзом. В частности, в Тбилиси демонстранты собрались около офиса партии "Грузинская мечта" и возле здания парламента.

В Батуми акция проходит на площади Европы (Эра), а в Кутаиси – у офиса "Грузинской мечты".

Ранее сегодня глава грузинского правительства сообщил, что руководство республики решило отложить решение об открытии переговоров с ЕС до конца 2028 года.

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