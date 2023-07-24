США объявили о достижении статус-кво в отношениях с Китаем

Президент США подтвердил произошедшие в отношениях с КНР изменения. По его словам, стороны достигли статус-кво.
Соединенные Штаты достигли статус-кво в отношениях с Китаем. Такое заявление сделал президент страны Джо Байден.
"В отношениях с Китаем мы достигли статус-кво"
– глава Белого дома
Он подчеркнул, что между главами государств и военными двух стран установлена "прямая линия связи".
Накануне США и Китай произвели обмен заключенными. После этого Байден пообщался с тремя освобожденными американскими гражданами.