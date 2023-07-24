Вестник Кавказа

США объявили о достижении статус-кво в отношениях с Китаем

Джо Байден
© Фото: сайт Белого дома
Президент США подтвердил произошедшие в отношениях с КНР изменения. По его словам, стороны достигли статус-кво.

Соединенные Штаты достигли статус-кво в отношениях с Китаем. Такое заявление сделал президент страны Джо Байден.

"В отношениях с Китаем мы достигли статус-кво"

– глава Белого дома

Он подчеркнул, что между главами государств и военными двух стран установлена "прямая линия связи".

Накануне США и Китай произвели обмен заключенными. После этого Байден пообщался с тремя освобожденными американскими гражданами.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1200 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Си Цзиньпин призвал Трампа восстановить отношения США и КНР

Си Цзиньпин призвал Трампа восстановить отношения США и КНР

Поздравления от страха и радости: Как мир отреагировал на победу Трампа?

Поздравления от страха и радости: Как мир отреагировал на победу Трампа?

Россия обсудила с Китаем дальнейшую либерализацию визового режима

Россия обсудила с Китаем дальнейшую либерализацию визового режима

Трамп или Харрис: кто остановит конфликты и кто выгоден Южному Кавказу?

Трамп или Харрис: кто остановит конфликты и кто выгоден Южному Кавказу?

Трамп: США важно общаться с Россией

Трамп: США важно общаться с Россией

Кто такой Джей Ди Вэнс и почему его выбрал Трамп?

Кто такой Джей Ди Вэнс и почему его выбрал Трамп?

Китай и США отказались от военных действий

Китай и США отказались от военных действий

Снова &quot;диктатор&quot;: о чем договорились Байден и Си?

Снова "диктатор": о чем договорились Байден и Си?

США: конфликт на Ближнем Востоке несет угрозу всему миру

США: конфликт на Ближнем Востоке несет угрозу всему миру

США стремятся избежать конфликта с Китаем

США стремятся избежать конфликта с Китаем

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы