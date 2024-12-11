Трамп анонсировал встречу с Путиным

Дональд Трамп сообщил, что встреча с Владимиром Путиным готовится. О трехсторонних переговорах с участием Си Цзиньпина будет сказано позднее.

Избранный американский президент Дональд Трамп рассказал, что российский лидер Владимир Путин изъявил желание провести двусторонние переговоры.

Выступая перед журналистами в своей резиденции во Флориде, новый глава государства заявил, что стороны ведут подготовку к встрече руководителей двух стран.

Говоря о возможных трехсторонних переговорах с участием председателя КНР Си Цзиньпина, Трамп сообщил, что вопрос о встрече лидеров США, РФ и Китая будет раскрыт позднее.

Чего хочет Трамп?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, каковы вероятные цели Дональда Трампа в организации встречи с Владимиром Путиным.

"У Трампа здесь есть как тактические, так и стратегические цели. Тактическая цель – это запуск дипломатического процесса по мирному урегулированию конфликта с Украиной. Для этого ему нужно составить себе непосредственное представление о позиции, которую занимает российское руководство. Надо подчеркнуть, что США до сих пор имеют весьма смутное представление о том, чего, собственно, добивается Россия. В этом отношении последние заявления Трампа о необходимости учитывать озабоченность России проблемами своей безопасности являются свидетельством, что администрация Трампа, как минимум, будет более внимательно отслеживать российские подходы и выяснять, какие сделки или подвижки возможны", - прежде всего сказал он.

"Стратегическая цель – перезапуск отношений России и США. Я думаю, что Трамп сегодня настроен не просто урегулировать украинский конфликт и забыть об этой части Евразии, а разобраться, какие перспективы у связей Вашингтона с Москвой. Сейчас они стоят на абсолютном нуле. В Америке не скрывают ту точку зрения, что урегулирование кризиса на Украине и улучшение российско-американских отношений нужно главным образом для того, чтобы оттянуть Россию от Китая, притормозить и даже заморозить ее вектор движения на Восток. Этот вопрос тоже может быть поставлен в повестку переговоров Трампа с Путиным", - сообщил Владимир Васильев.

"Также Трампу важно – таков его стиль работы – построить систему личных отношений с Владимиром Путиным. Причем это будет в меньшей степени зависеть от прогресса в решении украинской проблемы и даже от развития российско-американских отношений. Трампу в принципе нужно навести мосты и иметь некие личные контакты с Путиным, чтобы и во внутренней политике, и во внешних делах козырять тем, что лично у него с российским президентом все в порядке. Получится ли у него, сказать сложно. Но его усилия могут помочь началу какой-то разрядки в российско-американских отношениях", - ожидает американист.

Чего ждать от встречи Путина и Трампа?

Эксперт подчеркнул, что значительных практических результатов от первой встречи Путина с Трампом после переизбрания последнего ждать не приходится. "Переговорная позиция российской стороны является достаточно сильной, а у Трампа много проблем внутри США, это будет влиять на исход переговоров. Скорее всего, стороны смогут договориться максимум о запуске восстановления тех отношений, которые были до начала специальной военной операции, и о формате переговоров. Возможно, президенты согласятся в том, что независимо от военной составляющей контакты и переговоры между российской и американской стороной должны продолжаться и происходить на постоянной основе. Это мне представляется наиболее важным среди перспектив встречи Путина и Трампа", - указал он.

"Поэтому стоит ожидать, что встреча будет не разовой, а запускающей более или менее постоянную налаженную систему контактов переговорщиков российской и американской сторон, работающую на постоянной основе. Это был бы наиболее желаемый результат, учитывая, что Киев в настоящее время крайне болезненно воспринимает любого рода контакты между Россией и любой западной стороной (что показала история со Словакией). Если установятся постоянные российско-американские контакты, сам факт этих контактов будет формой очень серьезного давления на Киев", - заключил Владимир Васильев.