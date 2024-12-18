Вестник Кавказа

Трамп готовится ко встрече с Путиным по Украине

Дональд Трамп и Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России
Трамп рассчитывает, что ситуация на Украине решится в течение ближайших шести месяцев. Он отметил, что понимает Россию, выступающую против вступления Украины в НАТО. Встреча с Путиным может состояться после инаугурации, заявил Трамп.

Избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого назначена на 20 января, надеется, что сможет положить конец конфликту на Украине за шесть месяцев, следует из его заявлений на пресс-конференции, передает Fox News.

«Я надеюсь, в течение шести месяцев. Надеюсь, что это будет возможно в этот период»

– Трамп

В конце декабря прошлого года российский лидер Владимир Путин говорил, что переговоры с Украиной возможны на базе стамбульских соглашений, которые включают, в том числе, отказ Украины от членства в военных союзах, включая НАТО.

По словам Трампа, он понимает чувства России не желающей видеть «у порога» члена НАТО. Избранный президент США обвинил Джо Байдена в том, что тот нарушил «сделку» Москвы и Киева, которая удовлетворяла бы все стороны. Действующий американский президент выступил за то, чтобы у Украины была возможность присоединения к Альянсу.

Трамп оценил возможность скорой встречи с Путиным. По его словам, встреча станет возможной после для инаугурации. Российский президент в декабре сообщал, что готов ко встрече с новым президентом США.

«Я знаю, что Путин хотел бы встретиться, но я не думаю, что это уместно до 20-го числа»

– Трамп

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