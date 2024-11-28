Вестник Кавказа

В Кремле рассказали о ситуации с возможными контактами Путина и Трампа

В Кремле рассказали о ситуации с возможными контактами Путина и Трампа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
От новоизбранного президента США пока нет импульсов по поводу контактов с лидером России, сообщили в Кремле. При этом там напомнили, что сейчас рано говорить о возможных переговорах президентов двух стран, поскольку инаугурация главы Белого дома еще не состоялась.

Никаких конкретных планов по поводу контактов президента России Владимира Путина и нового американского лидера Дональда Трампа в настоящее время нет. Об этом 25 декабря поведал пресс-секретарь российского лидера.

"Никаких импульсов от него не было, от избранного президента США"

– Дмитрий Песков

При этом он обратил внимание на то, что до инаугурации Трампа еще очень много времени, передает Life.

"Еще все-таки достаточно долго – еще больше трех недель. Пока планов никаких конкретных нет"

– представитель Кремля

Напомним, Дональд Трамп вернется на пост президента Соединенных Штатов благодаря победе на выборах, состоявшихся в начале ноября. Его инаугурация запланирована на 20 января следующего года.

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