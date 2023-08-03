Зачем Илону Маску Тикток?

Верховный суд США провел слушание в отношении запрета Тиктока в стране. Соцсеть может стать недоступной для американцев уже 19 января, если только ее не купит кто-нибудь из американских миллиардеров, напрмер Илон Маск. Рассказываем, зачем Китай продает Тикток, почему его хотят запретить в Америке, и кому выгодна покупка сервиса коротких видео.

Что такое Тикток?

Чтобы понять, почему Америка хочет купить Тикток, нужно сперва разобраться, что такое Тикток и в чем его важность. Говоря простыми словами, Тикток - пятая в мире по количеству подписчиков соцсеть, где пользователи создают и делятся короткими видеороликами. Появившийся в 2016 году Тикток изначально был, в первую очередь, развлекательной платформой, однако к началу 2025 года он стал площадкой для так называемого инфотейнмента - и развлечения, и получения информации. Инфлюенсеры, популярные создатели континента, мнение которых влияет на зрителей, привлекают всё большее число подписчиков, а контент все чаще создаётся для продвижения товаров и услуг.

Кто придумал Тикток?

Тикток появился в сентябре 2016 года, а его создатель - китайский стартап ByteDance. Впечатляющий рост платформы начался в конце 2017 года, когда ByteDance приобрёл конкурента, Musical.ly, 200 млн подписчиков которого перешли в TikTok. К середине 2020 года стоимость компании ByteDance составила около $140 млрд, к 2023 году ТикТок оценивался в $66 млрд. Акции ByteDance на сегодняшний день торгуются по $ 131,15. На пике, в октябре прошлого года, они продавались по $181.

Где работает Тикток?

Тикток - одна из самых популярных и, более того, перспективных соцсетей в мире.

На сегодняшний день Тикток доступен более чем в 150 странах на 50 языках.

Более 35% подписчиков Тиктока - это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Количество американских пользователей Тиктока - 170 миллионов человек

Офисы Тиктока есть в Нью-Йорке, Дублине, Берлине, Лондоне, Париже, Сеуле, Дубае, Токио и Джакарте.

В середине 2020го года Тикток был заблокирован в Индии на фоне напряженности с Китаем. В августе 2024 года Тикток был временно заблокирован в Бангладеш. С 2021 года Тикток заблокирован в Пакистане.

Тикток в России был заблокирован самой компанией в марте 2022 года.

Тикток в США

Американские проблемы Тиктока началась в 2019 году. Тогда компании пришлось заплатить почти $6 млн американским властям после обвинения в незаконном сборе информации.

© Фото: Белый дом

К сожалению для Тиктока, в Америке против него ополчился Дональд Трамп. На последнем году своего первого срока в качестве американского президента, Трамп начал агрессивную кампанию против китайской соцсети. Основание для травли: якобы Китайская компартия собирает данные пользователей и следит за американскими гражданами. Решение проблемы: покупка Тиктока Америкой. В сентябре 2020 года Трамп сообщил, что американское подразделение Тиктока будет отрезано от китайского владельца и станет частью американского конгломерата, представленного такими компаниями как Oracle и Walmart. Сделка сорвалась в 2021 году.

Байден против Тиктока

В 2022 году дело Трампа по борьбе с Тиктоком было продолжено: законодатели от обеих партий предложили законопроект о запрете Тиктока в США. Законопроект был одобрен обеими палатами Конгресса, и в апреле 2024 года Джо Байден, уходящий президент США, подписал закон, предусматривающий блокировку китайской соцсети в стране, если её американское подразделение не перейдёт под контроль США. Закон вступит в силу 19 января 2025 года.

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Китай продаст Тикток Илону Маску?

Вероятность того, что американский Тикток станет собственностью одного из самых богатых людей в мире, Илона Маска, не исключена. Если китайская компания ByteDance, владеющая Тиктоком, не сможет убедить Конституционный суд США в нелегитимности решения о блокировке соцсети в Америке, то продажа может оказаться не самым болезненным вариантом.

Почему Илон Маск - потенциальный владелец Тиктока?

Несмотря на то, что миллиардеров в Америке хватает, Илон Маск - наиболее вероятный покупатель китайской соцсети, в первую очередь, по политическим причинам. Решение продавать или не продавать Тикток Америке будут принимать, в том числе китайские власти, и если решение все-таки будет принято, им будет легче взаимодействовать с Маском, чья Tesla уже давно на китайском рынке. Кроме того, Илон Маск - один из приближенных Дональда Трампа, с администрацией которого КНР в ближайшее время придется работать, и, возможно, конфликтовать по многим вопросам.

© Фото: Tesla Owners Club Belgium/Creative Commons Attribution 2.0

Зачем Илону Маску Тикток?

Тикток для Илона Маска, владельца соцсети X (бывший Twitter, заблокированный в России), возможность расширить своё влияние и идеи на еще большее количество пользователей, значительную часть которых составляет молодёжь. Кроме того, Тикток - это и еще и маркетинговые возможности, в том числе выгодные рекламные контракты.

Во сколько Тикток обойдется Америке?

Пока что Китай отрицает слухи о том, что Тикток может быть продан Маску, при этом Дональд Трамп призывает Конституционный суд отложить решение по китайской соцсети до тех пор, пока он официально не займет место в Белом доме (20 января), чтобы попытаться найти политическое решение проблемы.

В случае, если китайские власти все-таки пойдут на коммерческую сделку, покупка Тиктока Илоном Маском или кем-либо еще обойдётся, по оценкам, в $40-50 млрд. За Твиттер Маск в октябре 2022 года выложил $ 44 млрд.