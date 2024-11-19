МВД обратилось к протестующим в Грузии

В четверг вечером в нескольких грузинских городах, включая столицу, начались митинги против решения властей отложить переговоры с ЕС на четыре года. МВД республики сделало обращение к протестующим.

МВД Грузии обратилось к организаторам протестных акций, политических лидеров и участников митингов с призывом не нарушать закон.

"Призываем организаторов митинга, политических лидеров и участников протестовать в пределах, установленных законом"

– МВД республики

В тексте отмечается, что за каждым противоправным действием последует соответствующая реакция со стороны сотрудников полиции.

В МВД отметили, что в ходе столичной акции возле здания парламента Грузии пострадало несколько правоохранителей.

Напомним, вечером 28 ноября в крупных городах республики начались акции протеста решения властей отложить до конца 2028 года переговоры об интеграции в ЕС.