Вестник Кавказа

МВД обратилось к протестующим в Грузии

Машина полиции в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В четверг вечером в нескольких грузинских городах, включая столицу, начались митинги против решения властей отложить переговоры с ЕС на четыре года. МВД республики сделало обращение к протестующим.

МВД Грузии обратилось к организаторам протестных акций, политических лидеров и участников митингов с призывом не нарушать закон.

"Призываем организаторов митинга, политических лидеров и участников протестовать в пределах, установленных законом"

– МВД республики

В тексте отмечается, что за каждым противоправным действием последует соответствующая реакция со стороны сотрудников полиции.

В МВД отметили, что в ходе столичной акции возле здания парламента Грузии пострадало несколько правоохранителей.

Напомним, вечером 28 ноября в крупных городах республики начались акции протеста решения властей отложить до конца 2028 года переговоры об интеграции в ЕС.

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