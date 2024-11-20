Вестник Кавказа

Более 30 человек госпитализировали с акции протеста в Тбилиси

Скорая помощь в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Минздрав Грузии сообщает о трех десятках пострадавших на митинге, прошедшем в столице страны в ночь с четверга на пятницу. Его участники были недовольны решением властей отложить на четыре года переговоры с ЕС.

Скорая помощь госпитализировала с протестной акции в Тбилиси 33 человек. Об этом рассказали 29 ноября в Минздраве Грузии.

В министерстве уточнили, что в больницы отвезли 16 сотрудников МВД, 13 протестующих и 4 представителей СМИ.

"Жизням пострадавших опасность не угрожает, состояние их здоровья стабильное, некоторые из них уже покинули медицинское учреждение"

– Минздрав Грузии

При этом грузинское СМИ обращают внимание на то, что представленная министерством статистика не учитывает лиц, которые обращались в медучреждения самостоятельно или же тех, кому помощь оказывали на месте.

Напомним, накануне грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны приняли решение отложить переговоры о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. После этого в Тбилиси, Батуми и Кутаиси вспыхнули акции протеста.


 

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